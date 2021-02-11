TBMM Başkanı Şentop, Berberoğlu'nun vekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hükmün olmadığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunca hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına karar verilen Enis Berberoğlu'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Meclis'teki Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ENİS BERBEROĞLU YORUMU

Gündemde Berberoğlu'nun milletvekilliği statüsü vardı. Şentop, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir milletvekiliyle ilgili suç iddiası varsa savcılık soruşturma yapıyorsa veya mahkemede yargılama aşamasındaysa dokunulmazlık sebebiyle durma kararı veriliyor. Bu, fezleke olarak Meclis'e gönderiliyor. Meclis Başkanlığı, bunu karma komisyona sevk ediyor. O şekilde bir usül burada da uygulanacak."

'MİLLETVEKİLLİĞİ NASIL İADE EDİLECEK' SORUSU

Şentop, bir gazetecinin "Mahkemenin kesinleşmiş kararı size ulaştığında Genel Kurul'a okunarak mı milletvekilliği geri iade edilecek?" şeklindeki sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Onları biraz netleştirmemiz lazım. Çünkü bu konuda bir düzenleme yok. Nasıl düşürüleceği Anayasa'da düzenlenmiş ama böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz."

Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu'nun durumunu değerlendirdi ViDEO



"BERBEROĞLU VEKİL Mİ"

"Şu anda Meclis'in nezdinde Berberoğlu vekil mi?" sorusuna ise Mustafa Şentop, "Onu şu anda tam söyleyemiyorum. Herhalde Meclis'in bir işlem yapmasından sonra bu gerçekleşecektir. Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız. Yeni bir durum bu çünkü." yanıtını verdi.

SAVCILIK, AYM'YE GÖRE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin ikinci kez ihlal kararı vermesi üzerine savcılıktan görüş istemiş, bunun üzerine cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaayı İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.

Mütalaada, sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu bireysel başvurunun 21 Ocak 2021'de karara bağlandığına vurgu yapılarak, AYM'nin oy birliğiyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun başvurusunu kabul edilebilir bulduğu kaydedilmişti.

AYM'nin söz konusu kararında, Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanığın Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verildiği hatırlatılan mütalaada, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasa tarafından yetkilendirilmiş ve kararlarının Anayasal olarak bağlayıcı nitelikte olduğu belirtilmişti.

Mütalaada, "Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." ifadelerine yer verilmişti.