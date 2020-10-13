Mustafa Şentop: Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim

Mustafa Şentop: Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim tartışmaları ile ilgili konuşarak seçimlerin artık hep zamanında yapılacağını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yönelik açıklamada bulundu.

"ERKEN SEÇİM KARARI ALMAK ÇOK ZOR"

Mustafa Şentop, seçimlerin artık zamanında yapılacağını belirterek, "Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı'ndan erken seçim açıklaması VİDEO

"AYM KESİN HÜKMÜ KALDIRMAMIŞTIR"

Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı da değerlendirerek, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı neticesinde, yeniden yargılama kararı veriyor. İlk derece mahkemesine bu kararı gönderiyor. Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz. Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir." dedi.

Meclis Başkanı'ndan Enis Berberoğlu açıklaması