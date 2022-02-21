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    Mustafa Şentop Gürcistan'da

    Meclis Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Tiflis'te resmi temaslarda bulunacak.
    • AA
    • 21.02.2022 - 11:32
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    Mustafa Şentop Gürcistan'da

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.

    Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Giorgi Volksi ile Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria karşıladı.

    PASLAMENTO ZİYARETİ

    Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret edecek Şentop, mevkidaşı Şalva Papuaşvili ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Mustafa Şentop, ziyaret kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile de görüşecek.

    Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik ediyor.

    Mustafa Şentop Gürcistan da #1

    Mustafa Şentop Gürcistan da #2


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