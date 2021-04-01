Mustafa Şentop, güvenlik soruşturması teklifiyle ilgili konuştu

Şentop, teklifin reddedilmesiyle ilgili olarak "TBMM'de ilk karşılaşılan bir durum değil" dedi.

Güvenlik soruşturması teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şentop, şunları söyledi:

"ELEKTRONİK OYLAMAYA GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

"TBMM'de ilk karşılaşılan bir durum değil. Daha önce 2015 yılında, 1997 yılında, 1988'de, 1978'de benzer şeylerle karşılaşılmış. İç tüzüğün 141'inci maddesi, başkan ile katip üyeler birlikte sayar diyor. Aralarında herhangi bir ihtilaf yoksa başkan sonucu açıklar. Ama bir ihtilaf varsa katip üyelerden birisi diyor ki yeter sayı yok. 'Hayır'lar değil de 'evet'ler çok veya 'evet'ler değil de 'hayır'lar çok diyor.

Bu ihtilaf üzerine o zaman elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. 1998'de alınmış, daha sonra 2016'da Başkanlık Divanınca alınmış kararlar da var. İç tüzük hükmü de bunu gerektiriyor. Bu itirazın haklı, haksız olduğuna yöneten başkan karar veremez. İtiraz var mı yok mu, budur. İtiraz olduğunda bir karar vermeden hemen elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor.

"GEÇMİŞTE ÖRNEKLERİ VAR"

İç tüzüğün 13'üncü maddesine göre, Başkanlık Divanı'na itiraz yapma hakkı var. Bu itiraz üzerine Başkanlık Divanı toplanıyor, bu konuda bir karar alıyor. Bu karar Genel Kurul'un oyuna sunuluyor. Sonuca göre Genel Kurul yeniden oylama yapabiliyor. Bunun örnekleri olmuş.

Toplantı hemen mi yapılır? Evet, aynı gün içinde yapılmış. 3 Mart 2015'te o zaman HDP'lilerin talebi üzerine Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı'nı hemen toplamış aynı gün içerisinde ve bir karar verilmiş. Daha öncekilerde de talep üzerine kısa zaman içerisinde toplandığı olmuş.

Meclis iradesi bağlamındaki tartışmaları tamamen manipülatif tartışmalar olarak görüyorum. Meclis iradesi dediğimiz şey, oylamaya yansıyan durumdur. Burada da oylamanın kendisiyle ilgili tartışma var. Dolayısıyla mesele zaten Meclis iradesinin doğru yansıtılıp yansıtılmadığıdır.

"MECLİS BAŞKANI SORUMLUDUR"

Anayasa ve iç tüzük Meclis Başkanı'na Genel Kurul'u yönetme yetkisi veriyor. Genel Kurul yönetiminden Meclis Başkanı sorumludur. Meclis Başkanvekilleri, Meclis Başkanı'nın yerine yönetir. Dolayısıyla Meclis Başkanı, kendi yönettiği Genel Kurul oturumlarından sorumlu olduğu gibi, kendi yerine Meclis Başkanvekillerinin yönettiği oturumlardan da sorumludur.

Hangi toplantıyı, ne zaman, hangi Meclis Başkanvekilinin yöneteceğine, yine iç tüzük de açık hüküm var, Meclis Başkanı karar verebilir. Meclis Başkanı oturumla ilgili görevlendirir. Görevlendirdiğine göre de bunun gününü, saatini, birleşimini ya da oturumunu Meclis Başkanı değiştirebilir. Bunun örnekleri de var.

"İHTİLAF OLURSA ELEKTRONİK OYLAMAYA GEÇİLMELİ"

İşaretle oylama, Meclis'in farklı hükümler olmazsa genel olarak kullanmış olduğu usuldür. İşaretle oylamada milletvekilleri el kaldırır, tam olarak sayı hesabı da yoktur. Şu kadar kişi 'evet' dedi, şu kadar kişi 'hayır' dedi yapılmaz. Çoğunluk ne taraftadır, onunla karar verilir.

Bununla ilgili iç tüzüğün 141'inci maddesi diyor ki Başkan'la katip üyeler birlikte sayarlar. Sayı tespiti için değil, hangisinin çok olduğunun tespiti için. Ama aralarında ihtilaf olursa elektronik oylamaya geçilmesi lazım ve elektronik oylamanın sonucuna göre karar verilir.

"OYLAMANIN TEKRARI İÇİN OYLAMA YAPILACAK"

Karar Başkanlık tezkeresiyle açıklanacak. Oy çokluğuyla burada oylamayla ilgili 13'üncü maddeye göre önemli bir yanlışlık olduğu tespiti yönünde ve bunun Genel Kurul'un oyuna sunulması... Oradan çıkacak karara göre oylamanın yenilenmesine yönelik bir karar. Genel Kurul, oylamanın tekrarlanması önünde irade ortaya koyarsa tekrarlanacak."