Mustafa Şentop: HDP saldırısını kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İzmir İl binasına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin, “İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Öncelikle bu saldırıyı kınıyorum. Bu tür siyaset üzerinden Türkiye’de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkat olması gerektiğini ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

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