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    Mustafa Şentop: HDP saldırısını kınıyorum

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İzmir İl binasına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesine yer verdi.
    • AA
    • 17.06.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 17:26
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    Mustafa Şentop: HDP saldırısını kınıyorum

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin, “İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Öncelikle bu saldırıyı kınıyorum. Bu tür siyaset üzerinden Türkiye’de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkat olması gerektiğini ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

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