- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mustafa Şentop: HDP saldırısını kınıyorum
Mustafa Şentop: HDP saldırısını kınıyorum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İzmir İl binasına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesine yer verdi.
- AA
- 17.06.2021 - 17:14
- Güncelleme : 17.06.2021 - 17:26
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin, “İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Öncelikle bu saldırıyı kınıyorum. Bu tür siyaset üzerinden Türkiye’de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkat olması gerektiğini ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.