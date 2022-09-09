Mustafa Şentop, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı ve "İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum." dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"100'üncü yıl dönümünü kutluyorum"

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli mücadelemizin zaferle taçlandığı, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için yüreğini, canını ortaya koyan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum."