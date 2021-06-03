TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'nun '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde ortaya attığı iddialar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasına değinmiş ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bir çağrı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa 'Acaba o da mı alıyor' diye sorulur." sözlerine yer vermişti.

Mustafa Şentop, bugün gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken söz konusu tartışmaya da değindi.

"HAYSİYETSİZ BİR İFTİRA"

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert bir dille yanıt veren Mustafa Şentop, "Beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur. Yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin siyasi bunaklık içerisinde olduğu veya bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim.

Mustafa Şentop: Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu



"SORUNUN MUHATABI BEN DEĞİLİM"

Bunu bilen de ben değilim, açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum. Ama konumuz o değil. Bunu ifade eden de bilen de ben değilim. Biz de ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bana yönelik iftira. Partide talimat verdiği arkadaşlarının bana saldırırken bu konuya değinmeleri Kılıçdaroğlu'nun dediklerinin açıklanamaz olduğunu gösteriyor. Alçak saldırının sahibi olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.