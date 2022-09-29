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    Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.
    • 29.09.2022 - 22:10
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    Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

    Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü.

    Şentop görüşmede, yakın zaman önce göreve gelen Novak'ı, Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

    Mustafa Şentop, Türkiye'nin, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda Macaristan ile iş birliği ve dayanışma içinde olduğunu söyledi.

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerini ve Türkiye'nin gösterdiği çabayı dile getiren Şentop, Ukrayna savaşının özellikle enerji konusunu olumsuz etkilediğini vurguladı.

    TBMM Başkanı Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güvence altına alacak kalıcı ve adil bir barışın bir an önce sağlanması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

    Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü #1

    "Türkiye'yi bir göçmen deposu olarak görüp o sınırların dışına çıkmasınlar diye bakmak yanlış"

    Türkiye'nin dengeli politikasını sürdüreceğini aktaran Şentop, "AB ülkeleri gibi bir tutuma girseydik, uzlaştırma pozisyonumuz olmazdı." diye konuştu.

    AA'nın haberine göre; göç sorununa da değinen Şentop, "Avrupa kendisine biraz uzak olduğu için kendisini güvende hissediyordu ama Rusya-Ukrayna olayı, bundan uzak olamayacağını gösterdi.

    Göçle ve göçmenlere harcanan para ile göçmenleri kendi ülkelerinde yaşatabiliriz. Türkiye'yi bir göçmen deposu olarak görüp o sınırların dışına çıkmasınlar diye bakmak yanlış." ifadesini kullandı.

    Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü #2


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