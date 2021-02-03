Mustafa Şentop: Meclis'teki tüm partiler anayasa tartışmasının içinde olmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısının heyecan verici olduğunu ve bu konuda Meclis'teki tüm partilerin tartışmaların içinde olması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını canlı yayında yanıtladı.

Gündemin ana başlıklarını değerlendiren Şentop, yeni anayasa konusuna da değindi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni anayasa açıklaması VİDEO

"TÜM PARTİLER TARTIŞMANIN ÇİNDE OLMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusunu gündeme getirmesinin heyecan verici olduğunu söyleyen Şentop,"Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır. Yeni anayasa tartışması, Türkiye'de birçok tartışmayı, anayasa içinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından, bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içerisinde bulunan, emek sarf eden biri olarak bunu daha büyük bir heyecanla karşıladım." ifadelerini kullandı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları;

SİYASİ PARTİLER KANUNU

"Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak hatta bence yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir.

AYM'NİN BERBEROĞLU KARARI

AYM'nin Berberoğlu kararı ile ilgili, Meclis'e kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması gerekir.

BOĞAZİÇİ OLAYLARI

Boğaziçi Üniversitesindeki olayların profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum."

