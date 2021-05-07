Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
483.470
-0.71%
EXEN Coin
34.10
5.54%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Mustafa Şentop: Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum

    TBMM Başkanı Şentop, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da, cemaate saldırısını kınayarak, "Namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür." dedi.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 22:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Şentop: Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi.

    "AÇIK BİR DEVLET TERÖRÜDÜR"

    Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum."

     

    Mustafa Şentop: Mescid-i Aksa daki terörü lanetliyorum #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir