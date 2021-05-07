Mustafa Şentop: Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum

TBMM Başkanı Şentop, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da, cemaate saldırısını kınayarak, "Namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi.

"AÇIK BİR DEVLET TERÖRÜDÜR"

Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum."