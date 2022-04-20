Mustafa Şentop: Sosyal medyada saldırıya uğradım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyada saldırıya uğradığını, ilk kez geleneğini bozarak cevap verdiğini ve konuyu kapatmayacağını söyledi.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" programı açılışı yapıldı.

Progama TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Şentop, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop'a Twitter'da kendisine yönelik başlayan tartışmalar soruldu.

"Bir saldırı ile karşı karşıya kaldım"

Bu konudaki geleneğini bozduğunu belitren Şentop, "Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu. Bu konuyu kapatmayacağım." dedi.

Şentop, geçtiğimiz günlerde kişisel verileri elde etme ve yayma suçundan tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile geçmişte yaptığı söyleşi üzerinden Twitter'da bazı kullanıcıların hedefi olmuştu.