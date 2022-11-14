Patlamanın yaşandığı bölgeye giden TBMM Başkanı, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, "Acımız ve öfkemiz büyük, karşılığını alacaklar" şeklinde konuştu.

Taksim'in İstiklal Caddesi'nde, dün 16.20 sularında terör saldırısı gerçekleştirildi.

Şehrin en işlek bölgesine bomba yüklü çanta bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli teröristin eylemi sonucu 6 vatandaşımız şehit oldu.

Teröristin PKK'nın özel istihbarat elemanı olduğu da ortaya çıktı.

Yaşanan olay dünya basınına konu olurken, siyasiler olay yerinde inceleme yaptı.

"Acımız ve öfkemiz büyük"

Olay yerinde inceleme yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Acımız ve öfkemiz büyük" ifadeleriyle başlayan Şentop şu ifadelerle devam etti;

Mustafa Şentop Taksim'deki olay yerinde VİDEO



"Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenler karşılığını bulacak"

"6 vatandaşımız vefat etti, şehit oldu. 81 vatandaşımız yaralanmıştı, önemli bir kısmı taburcu oldu. Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, milletimize sabır diliyorum. Acımız büyük, öfkemiz büyük. Türkiye'yi bu şekilde mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'nin huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"Arkasında hangi güçlerin olduğu tespit edilecektir"

Ben tekrar milletimize baş sağlığı diliyorum. Güvenlik güçlerimizi de tebrik etmek isterim. Arkasında hangi güçlerin olduğu da tespit edilecektir." ifadelerini kullandı.