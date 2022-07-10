Mustafa Şentop: Tam istiklale sahip Türkiye mücadelesini veriyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tam istiklale sahip bir Türkiye mücadelesini veriyoruz. Dünya yeniden kuruluyor. Türkiye'nin tam bağımsız ve güçlü bir ülke olarak var olmasını arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı için geldiği memleketi Tekirdağ'da, valilik öncülüğünde Rumeli İskelesi'ndeki bayramlaşma programına katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Şentop, Türkiye'yi güçlendirmek ve büyütmek adına yapılan çalışmalardan bahsetti.

Bugün dünyada yaşanan olayları, dünya savaşları öncesi yaşananlarla benzerliğinin olduğuna vurgu yapan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Mühim değişikliklerin olacağı dönemden geçiyoruz"

"Tarihin akışının hızlandığı olayların ardı ardına birbirini takip ettiği ve mühim değişikliklerin dünyada insanlık tarihinde meydana gelmesi muhtemel bir dönemde yaşıyoruz. Tabii böyle bir dönemde Türkiye olarak bizim millet olarak dikkat ettiğimiz iki husus var. Bunlardan birisi şüphesiz Türkiye'yi güçlendirmek, büyütmek."

"Dünyada kurulan düzen yavaş yavaş çöküyor"

Şentop, 20'nci yüzyılda dünyada kurulan düzenin çöktüğüne dikkati çekti. Çöküşün tamamlanmasının beklendiğine vurgu yapan Şentop, şöyle devam etti:

"İkinci meselemiz de şu. Dünyada 20'nci yüzyılda kurulan bir düzen yavaş yavaş çöküyor. Uluslararası sistem, işte Birleşmiş Milletler'den birçok ittifaklara kadar bunların dünya barışını sağlamak için kurulduğunu biliyoruz ama bunu yapamadılar, gerçekleştiremediler. Birleşmiş Milletler işte en son hemen yakınımızda Rusya, Ukrayna Savaşı'nda hiçbir tesir gösteremedi. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler alanında, uluslararası alanında, iktisatta, ekonomide bütün alanlarda kurulmuş olan yapılar, anlayışlar, paradigmalar çöküyor. Yeni şeyler ortaya çıkmaya başlıyor."





"Yeni bir dünya kuruluyor"

Uluslararası hukuk alanında, ekonomide, iktisatta yeni bir dünya kurulduğunu söyleyen Şentop, "Soğuk savaş yıllarında uzun süre NATO'ya uzak kalan, girmeyen İsveç ve Finlandiya şimdi NATO'ya girmek istiyor. Niye çünkü yeni bir dünya kuruluyor. Uluslararası hukuk alanında, ekonomide, iktisatta yeni bir dünya kuruluyor. İşte bu yeni kurulan dünya içerisinde ikinci dediğim şeyi anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin kendi başına müstakil hareket edebilecek uluslararası etkilerden başka ülkelerin etkilerinden yönlendirmelerinden uzak kalabilecek kendi politikalarını her alanda kurabilecek ve sürdürebilecek bir hale yani bizim milli mücadele dönemindeki tabirle tam istiklal haline Türkiye'yi kavuşturmak. Yani bir güçlü bir Türkiye." diye konuştu.

"Tam istiklale sahip güçlü bir Türkiye"

Yeni kurulan dünyada öncelikle tam istiklale sahip güçlü bir Türkiye mücadelesi verdiklerini belirten Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önce güçlü Türkiye bunu sağlayacak, buna temel de olacak. Tam istiklale sahip bir Türkiye mücadelesini veriyoruz. Yeni kurulan dünyada Türkiye'nin bu şekilde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye olarak var olmasını arzu ediyoruz. Cenabıhak milletimizi, devletimizi güçlü ve payidar kılsın. Bu tam bağımsızlık idealine yaklaşmak için, milletimizin gayretleriyle en kısa zamanda bizi muvaffak kılsın. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Hepinizi hürmetle selamlıyorum."

DHA'nın haberine göre Şentop, daha sonra polis evinde emniyet teşkilatıyla bayramlaştı. Şentop ve beraberindekiler daha sonra Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na geçerek, jandarma personelinin de bayramını kutladı.



