Mustafa Şentop: Terörle mücadelede başarılı neticeler alıyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gece saatlerinde Kuzey Irak'ta başlayan Pençe Kilit Operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen törene katıldı.

Açılış konuşması yapan Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan hava ve kara operasyonlarına değindi.

"Çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz"

Türkiye'nin, terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da büyük bir kararlılıkla yürüteceğini belirten Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Terör saldırılarını önleme, ona mukabelede bulunma yerine; teröristlerin mevzilendiği yerleri, hazırlık yaptığı mekanları önceden vurma, imha etme yönündeki yeni konsept değişikliğiyle çok daha başarılı neticeler alıyoruz.

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz

"Türkiye'nin mücadelesi terör bitinceye kadar devam edecek"

Türkiye, terör örgütünü ve teröristleri yok edene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Ben, TSK'mızın bütün mensuplarına, komuta kademesine ve Mehmetçiklerimize Cenabıhak'tan kolaylıklar, başarılar diliyorum; ayaklarına taş değmesin."

"Bu devleti sizler yöneteceksiniz"

DHA'nın haberine göre; Şentop, çocuklara seslenip TBMM'nin önemine de değinerek, "23 Nisan 1920'nin ilk dönem milletvekilleri aynı zamanda savaş meydanında düşmana karşı bizzat çarpışmış, mücadele etmiştir. Bu sebeple bizim Meclis'imiz dünyada başka bir örneği olmayan hem kurucu hem kurtarıcı Meclis özelliklerini taşır. 23 Nisan 1920 tarihi ilk Meclis'imizin açıldığı gün olarak tarihimizde yerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edilen bir bayram olarak tescil ettirmiştir. Çocuklar her toplumun devamlılığının, geleceğinin yegane anahtarıdır. Büyüdüğünüz zaman bu Meclis'i, büyük tarihe sahip bu vatanı ve devleti sizler yöneteceksiniz." dedi.