Göç sorununun küresel olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin bu konuda yalnız bıraktığını belirtti.

İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğinde, “Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İşbirliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?” konulu "Küresel Parlamenter Göç Konferansı düzenlendi.

Konferansın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve PAB Başkanı Duarte Paceho bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Şentop, “Göç sorunu küresel bir sorun diyoruz bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye’ye gerekli katkının, desteğin göç ile ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz.” dedi.

"Yerlerinden edilen kişilerin sayısı 100 milyonu geçti"

Göç sorununun küresel bir sorun olduğunu vurgulayan ve Türkiye’nin bu konuda yalnız bırakıldığının altını çizen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bildiğiniz üzere, son zamanlardaki dünyanın gündemindeki en önemli konu diyebileceğimiz konu göç konusu bir küresel sorun haline geldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, dünya genelinde zorla yerlerinden edilen kişilerin sayısı 100 milyonu geçti.

Bunların önemli bir bölümü kendi ülkelerinin dışına göç etmek zorunda kaldı. Suriye kaynaklı göç krizi 11. yılını doldururken milyonlarca kişi halen Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere sığınmış durumda. Son birkaç aydır ise Ukrayna'dan kaçan 7 milyon kişiyle birlikte II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en hızlı büyüyen göç hareketi 7 milyon civarında kişi göç etmiş.

Mustafa Şentop: Türkiye göç konusunda yalnız bırakıldı VİDEO







“Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı”

Tüm bu gelişmelerle birlikte, göç konusu küresel gündemin en üst sıralarına taşınmış durumda. Küresel bir sorun diyoruz bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı.

Türkiye’ye gerekli katkının, desteğin göç ile ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz, bunu da defalarca ifade ettik. Bilhassa bu göçe kaynak olan ülkeleri ve bu göçe sebep olan hususları ortaya çıkartan ülkelerin bu konuda sorumluluk almakta çok yavaş davrandıklarını görüyoruz.” dedi.

“Türkiye’nin tecrübesini paylaştık”

Düzenlenen basın açıklamasında konferans hakkında değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Şentop, “Bunun ötesinde bilhassa Avrupa Birliği ve uç noktada Yunanistan’ın öncülüğünde göçmenlere karşı kötü muameleler, insan haklarına uymayacak ve bağdaşmayacak, uluslararası hukuka aykırı davranışları tespit ettik.

Gördük ve gösterdik. Bütün bu çerçeve içerisinde biz bu küresel sorun için parlamenterlerin bir araya gelmesi ve sorunun çözüm önerilerinin birlikte müzakere edilip, tartışılmasının doğru olacağını düşündük. Ayrıca Türkiye’de yapılması da Türkiye tecrübesinin başka parlamenterlerle paylaşılmasının faydalı olacağını düşündük.

Aslında daha Ukrayna ile ilgili göç meselesi gündemde değildi ilk konuştuğumuzda. Fakat o da gündeme geldi, konuyla ilgili farkındalık uyandıracak bir husus olarak bunu faydalı değerlendiriyoruz. Böyle bir konferansı tertip ettik ve 54 farklı ülkeden parlamenterler katılım sağladı.

Bu göç ile ilgili sorunun küresel ölçekte anlaşılması ve bu çerçevede değerlendirilmesi, ayrıca her ülkenin bu küresel sorunla ilgili sorumluluklarını üstlenme noktasında bir başlangıç arzusu ve temennisi ile faydalı olacağına inanıyorum.” diye konuştu.



