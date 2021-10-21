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Mustafa Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke

Mustafa Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke

TBMM Başkanı Şentop, nüfus ve ekonomisi büyük olan ülkelerin, Türkiye'ye göre daha az tesir kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.