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- Mustafa Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke
Mustafa Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke
TBMM Başkanı Şentop, nüfus ve ekonomisi büyük olan ülkelerin, Türkiye'ye göre daha az tesir kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.
- AA
- 21.10.2021 - 16:34
- Güncelleme : 21.10.2021 - 17:23
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Üniversitesi'nin 75. Yıl Kutlama Programı ve 2021-2022 akademik yılı açılış törenine katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, törendeki konuşmasında, "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke." ifadelerine yer verdi.
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Mustafa Şentop: Türkiye tesir gücüne sahip bir ülke VİDEO