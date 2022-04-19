Mustafa Şentop-Vasyl Bodnar görüşmesi

Mustafa Şentop, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'yle yaptığı görüşmede savaşta sonuç alıcı adımların atılması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir araya geldi.

Mustafa Şentop, konuşmasında Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmemesi için başından itibaren gayret gösterdiğini söyledi.

"Savaş bir an önce sonlanmalı"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bütün zeminlerde ifade ettiğini dile getiren Şentop, Türkiye'nin insani ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabaların sürdüğünü vurguladı.

Şentop, "Bir an önce savaşın sona erdirilmesi için gayret gösterilmesi ve sonuç alıcı adımlar atılması gerekiyor." dedi.

Bodnar'dan destekler için 'teşekkür'

AA'nın haberine göre; Vasyl Bodnar da Türkiye'nin barışın yeniden tesis edilmesi için gösterdiği gayret nedeniyle teşekkür etti. Türkiye'nin AFAD ve Kızılay aracılığıyla 70'ten fazla insani yardım tırı gönderdiğini ve bunların büyük bir minnet duygusuyla karşılandığını belirten Bodnar, barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinde desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.