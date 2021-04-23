Mustafa Şentop ve Ziya Selçuk, 81 ilden çocuklarla görüştü

23 Nisan nedeniyle çocuklarla vakit geçiren Mustafa Şentop ve Ziya Selçuk, 81 ile çevrim içi bağlandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı için çevrim içi program düzenledi.

Program kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Selçuk, geçen bahar olduğu gibi bu bahar da çocukların buruk bir bayram yaşadığını belirterek, umut vadeden açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BUGÜNLER GEÇECEK"

Selçuk, "Salgın hastalık henüz hatıralarımıza karışmadı, yakamızı bırakmadı, tedbirli davranmaya devam etmek zorundayız. Okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden uzak kaldınız biliyorum. Gönlünüzce de oynayamadığınızın farkındayım. Hastalık sizleri de endişelendirdi. Tabii bu yıl da 23 Nisan'ı okul bahçelerinde eğlenerek kutlayamıyorsunuz; ancak şunu bilmeniz gerekir ki her sıkıtının bir sonu olacak, inşallah bu günler geçecek, hasret bitecek yakında okullarımıza dönecek ve geçmiş bayramların dahi hakkını verecek biçimde çok çok eğleneceksiniz." dedi.

ŞENTOP: ÇOCUKLARIN DA OY HAKKI OLSAYDI

TBMM Başkanı Şentop ise çocuklarla önceki bayramlarda olduğu gibi yüz yüze ve bir arada olamamanın zor bir durum olduğunu söyledi. Dünyanın en eski çocuk bayramını buruk bir şekilde kutladıklarını kaydeden Şentop, "101 yıl önce Ankara'da sevinçle açtığımız TBMM bugün de aziz milletimizin her ferdinin iradesini yansıtmaya devam ediyor. Bazen düşünmüyor değilim; keşke dünyada çocukların da oy hakkı olsaydı. Acaba o zaman bir şeyler değişir miydi sizce? Mesela; dondurma, çikolata, bisiklet fiyatları düşer miydi? Kuşların sesini çiçeklerin açılışını daha iyi duyar mıydık? Dünya daha güzel bir yer olmaz mıydı? Dünyadaki savaşlara yani ölüme ayrılan kaynaklar, barış dolu bir hayata ayrılamaz mıydı?" diye konuştu.

ŞENTOP, LİSEDE HUKUKÇU OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Konuşmalarının ardından çocukların okuduğu şarkı ve şiirleri dinleyen Şentop ve Selçuk, çocukların sorularına cevap verdi. Bakan Selçuk, bir çocuğun, 'Küçükken ne olmak istiyordunuz?' sorusuna, "Çocukken tır şoförü olmak istiyordum; ama sonrasında öğretmen olmaya karar verdim." diye cevap verdi. TBMM Başkanı Şentop ise lise yıllarında hukukçu olmaya karar verdiğini söyledi.













