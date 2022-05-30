Mustafa Şentop: Yeni anayasa değişikliyle erken seçim ihtimali sıfıra düştü

Meclis Başkanı Şentop, 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin öne çekileceği iddialarına yanıt verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'le özel bir röportaj yaptı.

Gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, merak edilen sorulara da yanıt verdi.

Muhaleftin başlattığı 'erken seçim' tartışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net ifadeleriyle rafa kaldırılırken, son günlerde Ankara kulislerinde seçim tarihi olarak '6 Kasım 2022' tarihinin konuşulmaya başlandığı iddia edildi.

Bu konuya değinen Mustafa Şentop, seçim tarihinin değişmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

"Siyasetçiler bunu kullanır"

Siyasilerin tabanı sıcak tutmak için bu tür söylemleri kullandığını belirten Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Siyasette tempoyu yüksek tutmak için en önemli unsur seçimdir. Siyasetçiler bunu kullanır. Eskiden Meclis'te alalade bir çoğunluk ile seçim kararı alınıyordu. Yeni sistemde seçim kararını nitelikli çoğunluk ve Cumhurbaşkanı alabiliyor.

"Anayasa değişikliği erken seçim ihtimalini sıfıra düşürdü"

Yeni anayasa değişikliği ile erken seçim ihtimali sıfıra düştü. Yeni sistemi anlamamaktan kaynaklı bir durum. Seçimlerin zamanında yapılacağını düşünüyorum."