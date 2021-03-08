TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yönelik, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var." dedi.

"DEĞERLENDİRME YAPILACAK"

Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili de konuşan Şentop, "Yetki komisyonda mutlaka değerlendirme yapılacak. Bu dönem sayı olarak fazla. İçerikleri konusunca üzücü bir tablo var." dedi.

"TBMM'YE GELMEDİ"

Şentop, HDP'li vekil ile ilgili soruya ise "HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Gelince usulüne uygun işlem yapılacak. Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok." açıklamasında bulundu.

Mustafa Şentop'a fezlekeler soruldu ViDEO