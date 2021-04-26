Mustafa Şentop'tan 1915 olaylarına gönderme: Değişen tek şey siyasi karardır

Şentop: "(Biden'ın 1915 olayları açıklaması) İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te "İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli"nde konuştu.

Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları açıklamasıyla ilgili, "İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır" değerlendirmesini yaptı.

1915 OLAYLARI AÇIKLAMASI

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır.

"HUKUKU, SİYASİ VE TARİHİ BİRİKİMİ HİÇE SAYAN BİR AÇIKLAMADIR"

İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır.

"TÜRKİYE'NİN HAKKINDA KONUŞURKEN ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALARI GEREKLİ"

TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim."