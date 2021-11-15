Mustafa Şentop'tan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti.

Şentop, acılı aileye olayı duyduğu andan itibaren büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, “Kadına yönelik şiddet vakaları canımızı yakmaktadır. Suçluların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için üzerimize ne düşerse yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Başak kızımızın hukuk sürecini yakından takip ediyorum. Evladımızı hunharca öldüren bu kişinin gerekli cezayı alacağından eminim” dedi.

"DEVLET ACILI GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA"

Acılı anne Beyhan Cengiz, Meclis Başkanı Şentop'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Devlet acılı günümüzde yanımızda. Bizi yalnız bırakmadınız” ifadelerini kullandı.

Şentop aileye taziyelerini ileterek, Başak Cengiz için dua ettikten sonra evin önündeki taziye çadırına da uğradı.

Ziyarette Meclis Başkanı Şentop'a Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin de eşlik etti.