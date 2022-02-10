Mustafa Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama yapan Mustafa Şentop, adaylığın önünde bir engel olmadığını ve komisyon raporuna uygun olacağını söyledi.

Yaklaşan seçimle birlikte partiler Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için çalışma yaparken, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tartışmalara neden oldu.

Anayasa'ya göre aynı ismin üçüncü kez aday olamayacağı iddiaları dile getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci seçimde yeni bir sistemle koltuğa geçmesinin bu engeli ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

Tartışmalar sürerken konuya ilişkin bir açıklama da Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili konuşan Mustafa Şentop, bu tartışmaları hukukçuların yapması gerektiğini dile getirdi.

KOMİSYON RAPORUNUN ADAYLIĞA UYGUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ellerindeki rapora göre adaylığa bir engel bulunmadığına değinen Şentop, "Bu hukukçuların yapacağı tartışma. Elimde komisyon raporu var. Komisyon raporunda aksi yönde rapor yok." ifadelerini kullandı.

"5 SENE ÖNCE NET ŞEKİLDE ORTAYA KONMUŞ"

Yeni sistemle birlikte yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki seçimin ifade edildiğine vurgu yaparak, "101. Madde ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış kişilere de 2 kez adaylık hakkı tanınıyor. 5 sene önce net bir şekilde ortaya konulmuş.

"YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN HÜKÜM İFADE EDİYOR"

Her konuda konuşan kişilerin tartışması mümkün değil. Hiçbir akademisyenin bu rapora değinmediğini görüyoruz. 101. Madde dediğimiz yeni madde Nisan 2018’de gelmiştir.

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Yeni içerik getirilen cumhurbaşkanlığı tanımı için iki kez seçilme hakkı getiriyor." dedi.

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