Mustafa Şentop'tan deprem mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Düzce depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce, 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle enkaza döndü.

Sadece 30 saniye süren o depremin üzerinden 23 yıl geçti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Düzce depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum"

Şentop mesajında, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Afetlere karşı paniğe kapılmadan kurallara uyarak kendimizi koruyabiliriz"

Ülke genelinde gerçekleştirilen deprem anı, "çök-kapan-tutun" tahliye tatbikatına dikkati çeken Şentop, "Afet sırasında çök-kapan-tutun tekniğinin önemine bir kez daha dikkat çektiğimiz bu günde unutmamalıyız ki doğal afetlere karşı paniğe kapılmadan kurallara uyarak kendimizi koruyabiliriz" sözlerini kullandı.