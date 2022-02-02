Mustafa Şentop'tan Hakan Fidan'a ziyaret

Kuzey Irak'ta hareketli günler yaşanırken Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MİT'in yeni binasında Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonları sonrası hareketli dakikalar yaşanırken, aynı saatlerde MİT'in yeni binasında bugün sürpriz bir ziyaretçi vardı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine MİT'in yeni binasına ziyaret geçekleştirdi.

BİLGİ VERİLDİ

Hakan Fidan tarafından karşılanan Şentop’a, yeni bina hakkında bilgi verildi.

Meclis Başkanı Şentop, MİT’in yeni binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışında da bulunmuştu.

OPERASYONLAR DA DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı icra ediliyor.

MİT'in istihbaratıyla TSK tarafından Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Arananalar listesinde her renkten çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.