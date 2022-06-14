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- Mustafa Şentop'tan Salihe Aydeniz tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılmadı
Mustafa Şentop'tan Salihe Aydeniz tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılmadı
Polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydın'a yönelik eleştirilerde bulunan Mustafa Şentop, vekilin dokunulmazlığının kalkması gerektiğini belirtti.
- 14.06.2022 - 09:06
Meclis Başkanı Şentop, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında "Dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir" dedi.