TBMM Başkanı Şentop, Ermeni tarafının söyleminin Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme çabalarına gölge düşürdüğünü söyledi. Şentop, ABD'nin tutumunu da değerlendirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, asılsız 'Ermeni soykırımı' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop, iddia edildiği gibi 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbirinin mevcut olmadığını söyledi.

"HUKUKİ TEMELİ YOK"

Washington'ın 1915 olayları söylentisiyle ilgili olası tavrına işaret eden Şentop, "ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil, yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak." dedi.

Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklamaya ilişkin, "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur. Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir" şeklinde konuştu.

"NORMALLEŞME ÇABALARINA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"

TBMM Başkanı, "Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop'tan, sözde 1915 olayları açıklaması VİDEO

HDP'YE 1915 TEPKİSİ

HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamasına tepki gösteren Şentop, "Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor." dedi.