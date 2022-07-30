Mustafa Şentop'tan ünivesite tercihi yapacak öğrencilere mesaj

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Önce Öğrenci adlı programında yaptığı konuşmada “Yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandılar ve sınavlar bitti. Herkese hayal ettiği yerin nasip olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 'Önce Öğrenci' isimli Üniversite Tercih Destek programına katıldı.

Programa Şentop'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve öğrenciler de katıldı.

Mustafa Şentop deneyimlerini aktardı



Düzenlenen programda öğrencilere tercihleri ve gelecekleri hakkında deneyimlerini aktaran Şentop, daha sonra basın mensuplarına programa ilişkin açıklama yaptı.





İHA'nın haberine göre; programda konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl da ben bu etkinliğe katılmıştım"



"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en genç milletvekilimiz Rümeysa Kadak, aynı zamanda bizim Başkanlık Divanımızın da üyesi. Geçen yıl da ben bu etkinliğe katılmıştım, bu yıl da burada gençlerimizin daha çok önemli bir aşaması var.

"Aslen ben hukukçuyum"



Program, üniversite tercihi ile ilgili öğrencilerin fikirlerinin oluşmasına katkıda bulunmak için düzenleniyor. Ben katılmıştım, yine katıldım. Aslen ben hukukçuyum, dolayısıyla hukukla ilgili kendi hayatımdan bazı örnekler vermek suretiyle ile meslekle ilgili kendilerine fikir vermeye çalıştım.

"Tercih aşaması kritik bir aşama"



Ben bütün programların faydalı olacağına inanıyorum, zor bir süreç, liseyi bitirdi gençlerimiz. Yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandılar ve sınavlar bitti. Şimdi artık çok önemli, kritik bir aşama yani tercih aşaması.

"Tüm gençlerimize başarılar diliyorum"



Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum. Başarılar diliyorum tüm gençlerimize. Çok önemli bir aşama, önümüzdeki yılların birçok alandaki öğrencilerini, akademisyenlerini, meslek erbaplarını buradaki gençler arasından göreceğiz."