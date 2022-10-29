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    Mustafa Şentop'un Devlet Bahçeli'yle Togg'un direksiyonunun başına geçtiği anlar

    Mustafa Şentop, Devlet Bahçeli ile Togg'un direksiyonunun başına geçtiği anları paylaşıtı ve "Devlet Bahçeli ile Togg hatırası" notunu düştü.
    • 29.10.2022 - 22:01
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 22:14
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    Mustafa Şentop'un Devlet Bahçeli'yle Togg'un direksiyonunun başına geçtiği anlar

    Türkiye, yerli otomobiline kavuştu.

    Milli imkanlarla geliştirilen Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği kampüs, Bursa Gemlik'te açıldı.

    Öte yandan program öncesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli otomobil Togg'u yakından inceledi.

    Test aracını sürdü

    TBMM Başkanı Şentop, Togg ile test sürüşü yaptı. Şentop'a, MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik etti.

    "Devlet Bahçeli ile Togg hatırası"

    Mustafa Şentop, resmi Twitter hesabından Devlet Bahçeli ile Togg'un direksiyonunun başında geçtiği anları paylaştı.

    TBMM Başkanı Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Sayın Devlet Bahçeli ile Togg hatırası. Fona bir de Ferdi Tayfur ile Münir Nurettin Selçuk şarkısı lazım."

    Liderler TOGG'u yakından inceledi VİDEO


    Mustafa Şentop un Devlet Bahçeli yle Togg un direksiyonunun başına geçtiği anlar #1

    Mustafa Şentop un Devlet Bahçeli yle Togg un direksiyonunun başına geçtiği anlar #2


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