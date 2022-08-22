TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, Ayşegül Akbulut ile dünya evine girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, evlendi.

Mehmet Selahaddin Şentop ile Denizlili Ayşegül Akbulut, hayatlarını birleştirdi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda dünya evine giren çift, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları nedeniyle sade bir tören yaptı.

İstanbul müftüsü nikahı kıydı

Nikahını, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un kıydığı çiftin nikah şahitliklerini, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.

Mustafa Şentop'un oğlu evlendi

Siyaset dünyası dışından da katılım sağlandı

Nikaha ayrıca, Makedonya Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi ve Makedonya eski Devlet Bakanı Furkan Çako, Karadağ Müftüsü Rifat Feyziç, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Sadık Ahmet'in kurduğu DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile siyaset, iş dünyası, sanat ve medya dünyasından davetliler katıldı.

Şentop'tan davetlilere teşekkür

AA'nın haberine göre; Meclis Başkanı Mustafa Şentop, nikah töreninde davetlilere, katılımlarından dolayı teşekkür etti.