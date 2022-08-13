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    Mustafa Şentop'un oğlu evleniyor

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ile Ayşegül Akbulut, dünya evine giriyor.
    • 13.08.2022 - 19:32
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    Mustafa Şentop'un oğlu evleniyor

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu olan Mehmet Selahaddin Şentop, Denizlili Ayşegül Akbulut ile dünya evine giriyor.

    Çiftin evliliklerinin ilk adımı, Denizli'de ailelerin ve yakınlarının katıldığı düğün töreniyle atıldı.

    Düğüne çok sayıda kişi katıldı

    Düğüne AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan, TBMM Katip Üyesi Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör katıldı.

    Nikah İstanbul'da

    DHA'nın haberine göre; çiftin nikah merasimi ise önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak.

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