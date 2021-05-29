Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım, hafızlık eğitimini tamamladı

TBMM Başkanı Şentop’un oğlu Ömer Asım, hafızlık eğitimini tamamladı. Eğitimin ardından icazet belgesini alan Ömer Asım, 11 yaşında hafızlığa başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dün düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım, icazet belgesini aldı.

"EĞİTİM 20 AY SÜRDÜ"

14 yaşında olan Ömer Asım Şentop, 11 yaşında hafızlığa başladığını belirterek, eğitimin 20 ay sürdüğünü ve Ağustos 2019’da eğitim sürecini tamamladığını söyledi.

"AİLEMİN TELKİNLERİ BANA GÜÇ VERDİ"

8. sınıf öğrencisi olan Ömer Asım, günlük 3 ila 5 saat arasında eğitim aldıklarını belirterek, ailesinin desteğinin icazet belgesi almasında çok önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

Ömer Asım, “Ailemin telkinleri bu süreçte bana güç verdi. Beni dinlediler. Her hatamda yılmamam için bana telkinde bulundular. En çok annem ve ablamdan destek gördüm. Bu süreçte hep yanımda olup, beni dinlediler.” dedi.

AİLESİNE VE HOCALARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Hocalarının yardımına da ayrıca vurgu yapan Ömer Asım Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı icazet töreninin çok güzel bir program olduğunu, programda son on süreyi okuduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törene gelmesiyle heyecanlarının arttığını söyledi.

Ömer Asım Şentop, ailesine ve hocalarına ayrıca teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİ İMRAN SURESİ'Nİ OKUDU

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde yapılan törende Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran Suresi'ni okudu.