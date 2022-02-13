Mustafa Sinan Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, köpek saldırılarında paniklemeden, kaçmadan ve göz teması kurmadan uzak durulmasını önerdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, son zamanlarda yaşanan köpek saldırılarını değerlendirdi.

Sokak köpeklerinin saldırgan olmalarının bazı sebepleri olduğunu dile getiren Aktaş, “Bunlardan birincisi ve en önemlisi köpeklerin sahiplenme duyguları” dedi.

“KENDİLERİNİ SAVUNMAYA GEÇEBİLİYORLAR”

Prof. Dr. Aktaş, “Köpekler, sahiplendikleri şeyi kaybetme hissiyatına kapıldıkları an, hemen savunmaya geçip saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar. En önemli nedenlerden bir tanesi açlık. Eğer gıdaya, besine ulaşamazlar ise avcı rolüne bürünecekler, kendileri bunu tedarik etmeye çalışacaklar. Avcı rolüne bürünmeleri de agresifleştirecek, saldırganlığa olan meyli artıracak. Bir diğer neden insanlarla olan geçmişleri. Eğer köpekler o yaşlarına kadar temas ettikleri insanlardan kötü bir davranış görmüşler ise karşılaştıkları insanların yine kendilerine kötü bir tavır sergileyeceklerini düşünerek, kendilerini savunmaya geçebiliyorlar ve saldırgan bir hale gelebiliyorlar.” diye konuştu.

“BİRDEN FAZLA KÖPEĞİN İŞİN İÇİNDE OLDUĞU OLAYLAR”

“Son zamanlarda gördüğümüz bu saldırganlık olayları genellikle birden fazla köpeğin işin içinde olduğu olaylar olarak görüyoruz” diyen Aktaş, şöyle devam etti:

“Sürü psikolojisi. Burada da şöyle bir tahmin ya da öngörü var. O sürünün muhakkak bir lideri vardır. Eğer lider az önce saldırma meylinde olursa yanındaki diğer köpekler de aynı tavrı sergileyip o canlıya saldırma meyli gösterebiliyor. Saldırganlığın öngörülen nedenlerinden bir tanesi de köpeklerin eşlerini korumaya çalışmaları, öyle bir hissiyata sahip olmaları. Buna nazaran da yine eşlerinin zarar göreceğini düşündükleri an kendilerini bir savunma meyli göstererek karşıya belki bir saldırgan tavır sergilemeleri de mümkün olabiliyor.”





“PANİKLEMEYİN, KAÇMAYIN, GÖZ GÖZE GELMEYİN”

Köpek saldırılarında neler yapılması konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aktaş, şunları söyledi:

“Her şeyden önce kaçmayacağız, panik yapmayacağız. Çünkü köpekler hareketli objelere ilgi duyuyorlar. Köpekler, bisiklet süren, motosiklet sürenin peşinden koşarlar. Otomobile saldırır, havlar, beraberinde koşmaya gayret ederler. Yani hareketli objelere ilgi duyarlar. Bir köpek saldıracağı zaman kesinlikle kaçmayın. Dikkat edilecek bir diğer şey göz teması. Göz teması insan açısından yine negatif bir durum oluşturabileceği de bilinen bir gerçek. Çünkü göz teması kurulduğunda köpeğin tedirginliği, korkusu artacak ve buna da bağlı olarak saldırganlığı daha da artacak.

Yani hiç hareket etmeden, göz teması kurmadan öylece kalmamız gerekli. Eğer elimizde herhangi bir obje varsa yani bu bir alışveriş poşeti olabilir, bir şemsiye olabilir, elimizde ne varsa köpekle aramıza bir bariyer oluşturacak şekilde onu koyabiliriz. Köpekle aramıza küçük bir bariyer oluşturacak şekilde o an elimizde ne varsa araya alabiliriz. Dediğim gibi kaçmadan, koşmadan yavaş adımlarla göz teması da kurmadan o bölgeden hareket ederek uzaklaşmak yapılabilecek en doğru uygulamalar.”

“ZARAR VERME ORANI EN YÜKSEK OLAN KÖPEK IRKLARINDAN BİRİ PİTBULL”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yaklaşık 5-6 ırkı riskli, yasaklı olarak ilan ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aktaş, “Aslında bu konu irdelendiğinde şöyle bir istatistiki veri yok 'en saldırgan köpek pitbulldur' gibi. Ama saldırma durumunda zarar verme oranı en yüksek olan köpek ırklarından biri pitbull. Çenesinin çok güçlü olması gibi. Bu ve benzeri köpek ırklarının agresif olmaları, saldırgan olmaları, bakım ve besleme şartları ile çok alakalı. Sahibinin hayvanlara gösterdiği ilgiyle çok yakından alakalı.” dedi.