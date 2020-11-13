Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Mustafa Topaloğlu'ndan gelen son dakika haberi herkesi korkuttu. Topaloğlu canlı yayından sonra kalp krizi geçirdi.

Uzaylı esprisiyle sevilen türkücü Mustafa Topaloğlu, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı. Programdan sonra fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Mustafa Topaloğlu, merak konusu oldu.

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin’in Hopa şehrinde doğdu. Mustafa Topaloğlu yaş olarak 63 yaşındadır.

Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu bir annenin 11 çocuğundan biri olan ünlü sanatçı fakir bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçti.

Okul yıllarında Mustafa Topaloğlu, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafızlık yaptı. Hafızlık dönemine ilişkin olarak Topaloğlu, “Sömestr tatillerinde din hocalarımdan ders alıyordum ve büyük bir aşkla Kur'an-ı ezberlemek için uğraşıyordum. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve hafız oldum. Kendimi hem dini hem de beşeri ilimle donattım" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının din adamı olması için ısrar ettiğini belirten Topaloğlu, gönlünde yatan müzik tutkusuna yöneldi. “Oy Oy Emine” şarkısını çıkartarak Mustafa Topaloğlu müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

1 Eylül 2003 de vefat eden abisi Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir’le birlikte 1992 yılında Nokta Müzik firmasının kurulunda bulundu. Bir müddet sonra ünlü isim firmadan ayrıldı. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir’le birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti.

Mustafa Topaloğlu albümleri arasında; Beraber, Beyaz Gelin, Bizim Düğün, Canım, Emine, Hadef İnsanlık, Kafam Bozuk Bu Sıralar, Keyf, Konuş, Makbule, Memişler, Muallim, Taktım ve Yakarım Alimallah yer aldı. Mustafa Topaloğlu teklileri içinde ise; Gerizekalı Sevgilim, Bürütüs, Obama ve Ya Herro Ya Merro bulundu.

Müzik çalışmalarının yanından Mustafa Topaloğlu 2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katıldı.

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMİNLE EVLİ?

Müzik dünyasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen başarılı sanatçı aşk hayatı ve evlilikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren birliktelik yaşadı. Mustafa Topaloğlu’nun ilk eşi ise Hasibe Hanım’dır ve bu evliliğinden Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu bulunuyor.

Resmi nikahlı eşi Hasibe Hanım’ın boşanmaması üzerine ünlü şarkıcı kendisinden 25 yaş küçük Derya Abnat Hanım ile imam nikahı kıydı.

Derya Abnat’ın Topaloğlu soyadını kullanabilmesi adına ünlü türkücünün babası tarafından kendi nüfusuna yazdırıldı. Derya Abnat ile olan birlikteliğinden Irmak adından bir kızı oldu.

MUSTAFA TOPALOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan’ın programına katılan Topaloğlu, aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Topaloğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çağlayan Topaloğlu babasının sağlık durumuyla ilgili, “Bilinci yerinde hastaneye getirildi ve anjiyoya alındı’’ dedi.

Topaloğlu iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti.