Arafta Sorular programına katılan oyuncu Mustafa Üstündağ, 15 Temmuz darbe girişimini 'tiyatro' olarak nitelendirenlere tepki gösterdi.

Oyuncu Mustafa Üstündağ, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programına konuk oldu.

Sunucu Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Mustafa Üstündağ, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin dikkat çeken açıklalamalarda bulundu.

Üstündağ, Elönü'nün "15 Temmuz'u kafanda ne olarak tanımlıyorsun" sorusuna şu yanıtı verdi:

"TARTIŞILACAK HİÇBİR TARAFI YOK"

"15 Temmuz'un tartışılacak hiçbir tarafı yok. İnsanlar sokaklara çıktı. Kendi insanımız öldü ve biz buna dur dedik, insanlar ölüme gittiler.

"252 İNSANIMIZI KAYBETTİK"

252 can gitti. Bunun sağcısı, solcusu yok. Bu darbe girişimi kabul edilemez. Bunu yapanlar rezil olup, kaçıp gitti. Bu duruma hep beraber karşı durmakla yükümlüyüz. Seçilmişler darbe ile gidemez."

"TİYATRODA KİMSE ÖLMÜYOR"

Darbe girişimi ile ilgili 'tiyatro' söylemlerine de değinen Üstündağ, "Tiyatro böyle bir şey değil. Tiyatro oynarken, film çekerken kimse ölmüyor. Herkesin farklı bir siyasi görüşü olabilir ama, bu hepimizin ortak başkaldırışydı. O gece hepiniz Meclis'te değil miydiniz? Ne oldu şimdi, niye bu kadar çabuk unutuyoruz? Bu duruma hep beraber karşı durmakla yükümlüyüz. Seçilmişler darbe ile gidemez. Kim bu vatan için hizmet ediyorsa, elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar yanındayım." diye konuştu.



Mustafa Üstündağ'dan, 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere: Tiyatroda kimse ölmüyor

