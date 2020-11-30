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    Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık

    Bakan Varank: Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 12:34
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 12:35
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    Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık

    Bakan Varank: Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek.

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