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- Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık
Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık
Bakan Varank: Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık.
- DHA
- 30.11.2020 - 12:34
- Güncelleme : 30.11.2020 - 12:35
Bakan Varank: Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek.