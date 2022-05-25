Mustafa Varank: 31 bin kişi uzaya gitmek için başvuru yaptı

Mustafa Varank: 31 bin kişi uzaya gitmek için başvuru yaptı

Bakan Mustafa Varank, uzaya gitmek için sisteme kaydını yaptıran vatandaşların sayısını açıkladı.

Türkiye yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor...

2023 yılında, Milli Uzay Programı kapsamında insanlı ilk uzay görevi gerçekleşecek.

Bu kapsamda seçilecek bir Türk 10 günlüğüne uzaya gönderilecek.

Başvurular ise geçtiğimiz pazartesi günü başladı.

4 milyon kişi siteye giriş yaptı

İlk gün 4 milyon kişi tarafından ziyaret edilen 'uzaya.gov.tr' adresi yoğun ilgi altında.

'İstanbul Yaratıcılık Ağı Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya değinerek başvurularla ilgili son durumu paylaştı.

"Başvuru sayısı 31 bine ulaştı"

Vatandaşların ilgisi üzerine memnuniyet duyduklarını dile getiren Bakan Varank, şu ifadelere yer verdi:

"Daha 48 saat bile olmadan bu siteyi tam 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin.

Mustafa Varank: 31 bin kişi uzaya gitmek için başvuru yaptı



"Şartları tamamlayan kişi sayısı 225"

'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225.

"Bu ilgi artarak devam edecek"

Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum ve buradan hem salondaki arkadaşlarımıza hem tüm Türkiye'ye tekrar bir çağrıda bulunuyorum. Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvuru yapmaya davet ediyorum."

Adaylarda aranan şartlar

Yolcunun 45 yaşından küçük olması, çok iyi derecede İngilizce bilmesi, mühendislik, fen bilimleri ve temel bilimler alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birinden lisans derecesinde mezun olması gerekiyor.

Boy kriterinin 149.5 cm ile 190.5 cm uzunluğunda olması, 43 kilo ile 110 kilo aralığında bulunması, tansiyon değerlerinin 155/95'in altında bulunması gerekiyor.

Ayrıca her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olması, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmaması, protez kullanmıyor ve vücudunda platin/vida bulunmaması, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olması, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmaması, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olması, alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olması, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmaması, epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olması gerekiyor.

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