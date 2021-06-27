Şanlıurfa'ya gelen Bakan Varank, "Çok şükür gerek sınırlarımız içinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi bitmiştir" dedi.

Doğu terörden temizlenerek, huzurlu bir hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde, bu bölgeler artık terörle değil yatırımlarla anılıyor.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da 67 milyon TL'lik destekle hayata geçirilen 5 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan ve önemli açıklamalar yapan Bakan Varank'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, partililer ve iş insanları eşlik etti.

Mustafa Varank, 5 projenin temel atma töreni için Şanlıurfa'ya geldi ViDEO



"KALKINMA POLİTİKALARIYLA BÖLGENİN KAYBETTİĞİ YILLARI TELAFİ EDECEĞİZ"

Bakan Varank, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkenin terörden çok çektiğini söyledi.

Bu bölgelerde terörle anılma döneminin bittiğini, bölgenin gündeminin artık yatırım ve istihdam olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Çok şükür gerek sınırlarımız içinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz.

Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi bitmiştir. Bölgenin gündemi artık yatırımdır, istihdamdır. Açılışını yaptığımız projeler, temelini attığımız tesisler, huzur ortamı sağlandığında yatırımların ve refahın artacağının en somut örnekleridir.

Bu güven ortamını tesis etmişken bölgenin eski karanlık günlerine dönmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Önümüze konulmak istenen türlü tuzaklara, içerden ve dışardan yapılan engellemelere rağmen ülkemizin gündemini yatırımda, istihdamda, kalkınmada tutmaya devam edeceğiz.

Yürüttüğümüz bölgesel kalkınma politikalarıyla bölgenin kaybettiği yılları daha hızlı kapatması ve ülke ortalamasına yaklaşması en temel arzumuz." dedi.





"HER TÜRLÜ TERÖR ODAĞINA KARŞI CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA YER ALDINIZ"



Bakan Varank, Şanlıurfa'da üretime ve istihdama çok önemli katkılar sunacak yeni projelerin resmi açılışını yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Malumunuz buraya gelmeden önce cuma günü Hatay’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı ile MOBSAN Sanayi Sitesi’nin de dahil olduğu yatırımlarımız için toplu açılış yaptık. Dün Gazi şehrimiz Gaziantep’teydik.

Hamdolsun orada da 8 projemizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bugün, hamdolsun kadim şehrimizin, Şanlıurfa’mızın üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sunacak yeni projelerin resmi açılışı ve temel atmaları için huzurlarınızdayız.

Urfa’mız şanlı tarihiyle, köklü kültürüyle ve muazzam potansiyeliyle bizim gönlümüzde çok müstesna bir yere sahip. Sizler, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğiniz yiğitlikle şanınızı tüm dünyaya ispat ettiniz.

Bugün her türlü terör odağına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak yine büyük vatanseverlik örneği sergiliyorsunuz."





"70 MİLYAR LİRAYI BULAN YATIRIMLAR YAPTIK"

Şanlıurfa'da yapılan çalışmalardan bahseden ve yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Varank "Bakınız, son 19 yılda şehrimize tarım, şehircilik, sosyal hizmetler ve eğitim konuları başta olmak üzere birçok alanda 70 milyar lirayı bulan yatırımlar yaptık.

İlimize kazandırdığımız modern hastanelerin, eğitim kurumlarının, otoyolların, sosyal tesislerin ve diğer pek çok hizmetin en yakın şahitleri siz Urfalı kardeşlerimizdir. İşte bugün de bu doğrultuda hem Urfa’mız hem bölgemiz hem de ülkemiz için oldukça önemli 5 projenin resmi açılış ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu 5 projenin toplam yatırım bedeli 67 milyon lirayı buluyor.

Sanayi, teknoloji, girişimcilik, eğitim ve turizm konularında, özellikle genç kardeşlerimize hizmet edecek bu projeler, Şanlıurfa ekonomisinin gücüne güç katacak inşallah. Malumunuz Urfa; sahip olduğu genç ve dinamik iş gücü ve teşvik sistemindeki yeri sayesinde emek yoğun sektörler için çok cazip yatırım alanı.

Bu avantajı görerek yaklaşık 23 milyon lira yatırımla OSB’de yer alan 65 dönümlük alanda 13 fabrika binası inşa ederek yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Bölgeye yatırım yapan firmalarda istihdam edilen kişi sayısı, pandeminin getirdiği sıkıntılara rağmen 2 bine ulaştı.

30 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesi olan projede, 10 milyon çiftlik üretimi çok hızlı bir sürede yakaladık. Bunun yarısını ihraç etmeye başladık bile. Proje tam anlamıyla bittiğinde, çarpan etkisi ile 10 bin kişilik istihdam oluşturmasını bekliyoruz.

Yakalanan ivmeyi fark eden Harran Üniversitesi, sektöre kalifiye eleman kazandıracak 2 yıllık Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulu açıyor.

Yaklaşık 19 milyon liralık ilave yatırımla Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinin 6 fabrikalık 2'nci etabının temelini de bugün atıyoruz. Burası da tamamlanıp faaliyete geçtiğinde inşallah ilave 2 bin kişilik istihdam oluşturacak. Urfa’mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



