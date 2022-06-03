CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu?" sözlerine Aksaray'dan cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hayal satmıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’da 41 tesisin toplu açılışını yaptı.

Açılış töreninde katılımcılara hitap eden Varank, tesisler için “800 milyonluk yatırım” dedi.

Tesis sayısı ile cevap verdi

İhracat rakamlarının daha da yukarılara taşınması gerektiğinin altını çizen Varank, daha sonra sözü ana muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi ve 3 yıllık tesis sayısını verdi.

'Bu bir gaf'

Varank, "Bir takım suçlamalarla karşılaşıyorum. Muhalefet hala diyor ki Türkiye'de hiçbir fabrika açılmıyor. Ana muhalefetin başındaki kişi yine geçenlerde buna benzer bir açıklama yaptı. Bu zat 'yarın kimi kandırayım anlayışı' ile geziyor. 'AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu?' dedi. Bu bir gaf olarak görmek istiyorum. Bu olsa olsa bir dil sürçmesi olur. Bizim söyleye söyleye dilimizde tüy bitti.

Mustafa Varank, Aksaray'da 41 fabrikanın açılışını yaptı VİDEO







"Biz hayal satmıyoruz"

Sadece 2020 yılında küçük esnafından büyük işletmelere kadar 13 bin 765 tesis, 2021 yılında 16 bin 269 tesis, 2022 yılının ilk 4 ayında da 6 bin 798 tesis sanayi ekosistemine dahil oldu. Yani bu tesisler sıfırdan sanayi siciline kaydolarak üretime başladılar. Ve bugün burada 41 fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Biz hayal satmıyoruz." dedi.

“AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerimin kendilerine vicdanlarına sormasını istiyorum. AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu? Bana 1 fabrika örneği versinler. Hangisini kurdular?" ifadelerini kullanmıştı.