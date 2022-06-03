Petrol
118.34
0.62%
Euro
17.7769
0.44%
Dolar
16.5297
0.46%
Altın
990.37
0.14%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
493.573
-1.00%
BTXN Coin
11.78
-3.12%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Mustafa Varank, Aksaray'da 41 fabrikanın açılışını yaptı

    Mustafa Varank, Aksaray'da 41 fabrikanın açılışını yaptı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu?" sözlerine Aksaray'dan cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hayal satmıyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’da 41 tesisin toplu açılışını yaptı.

    Açılış töreninde katılımcılara hitap eden Varank, tesisler için “800 milyonluk yatırım” dedi.

    Tesis sayısı ile cevap verdi

    İhracat rakamlarının daha da yukarılara taşınması gerektiğinin altını çizen Varank, daha sonra sözü ana muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi ve 3 yıllık tesis sayısını verdi.

    'Bu bir gaf'

    Varank, "Bir takım suçlamalarla karşılaşıyorum. Muhalefet hala diyor ki Türkiye'de hiçbir fabrika açılmıyor.  Ana muhalefetin başındaki kişi yine geçenlerde buna benzer bir açıklama yaptı. Bu zat 'yarın kimi kandırayım anlayışı' ile geziyor. 'AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu?' dedi. Bu bir gaf olarak görmek istiyorum. Bu olsa olsa bir dil sürçmesi olur. Bizim söyleye söyleye dilimizde tüy bitti.

    Mustafa Varank, Aksaray'da 41 fabrikanın açılışını yaptı VİDEO


    "Biz hayal satmıyoruz"

    Sadece 2020 yılında küçük esnafından büyük işletmelere kadar 13 bin 765 tesis, 2021 yılında 16 bin 269 tesis, 2022 yılının ilk 4 ayında da 6 bin 798 tesis sanayi ekosistemine dahil oldu. Yani bu tesisler sıfırdan sanayi siciline kaydolarak üretime başladılar. Ve bugün burada 41 fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Biz hayal satmıyoruz." dedi.

    “AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu?”

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerimin kendilerine vicdanlarına sormasını istiyorum. AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu? Bana 1 fabrika örneği versinler. Hangisini kurdular?" ifadelerini kullanmıştı.

    Mustafa Varank, Aksaray da 41 fabrikanın açılışını yaptı #1


    İlginizi Çekebilir

    Mobilya ihracatı son 5 yılda yüzde 106 arttı
    Emlak

    Mobilya ihracatı son 5 yılda yüzde 106 arttı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Buğday fiyatları yükseldi
    Ekonomi

    Buğday fiyatları yükseldi

    Görüş Bildir