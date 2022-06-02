Mustafa Varank, Alman şirketlere yatırım çağrısı yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya'nın başkenti Berlin’de Alman şirketlerine çağrıda bulunarak, "Türkiye; jeopolitik, stratejik konumuyla Alman şirketleri için bulunmaz fırsat" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya ziyareti kapsamında Berlin'de, 10 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin ilk "decacorn"u olan teknoloji şirketi Trendyol’un ilk yurt dışı ofisinin açılışını gerçekleştirmesinin ardından, Federal Basın Merkezi'nde bulunan Anadolu Ajansı, TRT World, TRT Haber ve TRT Deutsch ofislerini ziyaret etti.

Varank, burada Türkiye’deki teknoloji tabanlı girişimciliğe, Almanya ve Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Varank, Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimcilikte Avrupa'nın dikkatini çeken bir ülke olduğunu belirterek, "Teknoloji tabanlı, farklı firmalarımız Almanya'da boy gösteriyor. Türk girişimciler, geçtiğimiz yıl 1,6 milyar dolar yatırım almayı başardı. Oyun sektörüne baktığınızda, Avrupa'dan en çok yatırım alan şehir İstanbul. İkinci Londra, orada da en fazla yatırım alan girişimci bir Türk. Bu, teknolojik tabanlı işlerde Türklerin başarısını gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye’de 2002 yılında kâğıt üstünde 5 teknopark olduğunu ancak bunların hiçbirinin faaliyette bulunmadığını aktaran Varank, şu anda ise 90'ın üzerinde teknoparkta 8 binden fazla teknoloji şirketinin Ar-Ge çalışmaları yaptığını anlattı.

"İki hafta önce bir oyun firması geliştirdiği oyunu 200 milyon dolara ABD'ye sattı"

Bakan Varank, Türkiye'de 1.600'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezinin faaliyette bulunduğunu kaydederek, “Özellikle altyapı anlamında firmalarımıza çok ciddi destek verdik ve ortak altyapılar kurduk. Türkiye'de 2002'de 76 üniversite varken şu an 200'ün üzerinde üniversite var. Bunlar hep katma değerli işlerin anahtarı olacak olan uygulamalar. İki hafta önce bir oyun firmasını ziyaret ettim. 28 yaşında bir genç kendi şirketini kurmuş, 9 kişi çalıştırıyor ve geliştirdiği oyunu 200 milyon dolara ABD'ye satmış." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin katma değerli ürünlerin üretimine daha fazla yatırım yapacağını belirten Varank, "Pandeminin etkisiyle yeni bir durum ortaya çıktı. Türkiye, üretim altyapısının, üretim ekosisteminin ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya ispat etmiş oldu. Almanya'da global markalar pandemi döneminde Çin'e telefon açtığında kimseyi bulamazken, Türkiye her türlü teslimatını başardı. Türk firmaları kapasitelerini artırmak için yatırım yapıyor, global markalar Türkiye'yi planlamalarına dahil ediyorlar. Pandemide böyle bir durum yaşanırken bunun üzerine Rusya-Ukrayna savaşında şirketlerini kaydırmak isteyenler Türkiye'yi odaklarına aldılar. Üretim üssü olarak Türkiye-Almanya ilişkilerinin daha iyi bir yere gittiğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Varank, Alman şirketlere yatırım çağrısı yaptı ViDEO

“Türkiye’ye yatırım için gelen ve kaybeden firma yok”

Varank, Almanya'nın Türkiye'de en fazla yatırımı olan ülkelerin biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, gerek yatırım ortamıyla gerek nitelikli insan kaynağıyla ve jeopolitik, stratejik konumuyla, lojistik açısından avantajıyla Almanlar için bulunmaz fırsat. Şu an bunu değerlendirmek isteyen Alman firmaları var. Çağrıda bulunuyorum; Almanlar gelsinler, Türkiye'ye yatırım yapsınlar. Türkiye'ye uzun dönem üretken yatırım için gelen ve kaybeden hiçbir firma yok. Hem onlar hem Türkiye'ye gelen kazanıyor. Türkiye'ye yatırım yapıp para kazanmak istiyorlarsa, aynı zamanda Türkiye'ye kazandırmak istiyorlarsa gelsinler Türkiye'ye yatırım yapsınlar.” diye konuştu.

"Yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz"

Almanya’nın tedarikinin önemli bir kısmını Uzak Doğu’dan karşıladığını kaydeden Varank, “Türkiye, komşularıyla, dost ve müttefik ülkelerle kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerini sürdürmeye kararlı. Alman firmaları bundan istifade etmek istiyorsa kapımız açık. Bizim ülkemizde yatırımcılara yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Yabancı yatırımcılar da yerli firmalar gibi aynı mevzuata tabi. Yeter ki beraberce ülkelerimizi kalkındıralım." dedi.

Tersine beyin göçü

AA'ya göre Bakan Varank, bilim insanlarını Türkiye'ye çekmek için farklı programlar yürüttüklerini aktararak, "Dünyadaki en iyi 100 üniversiteden mezun olmuş kişileri çok ciddi imkânlar vererek Türkiye'ye getiriyoruz. En az 5 doktora talebesi yetiştirmeleri için imkân tanıyoruz. Mesela Türkiye'nin Otomobili Girişimi projesinde Türkiye'ye dönen onlarca Türk var." ifadelerini kullandı.

Uzay programını ilan ettiklerini de anımsatan Varank, "Örneğin, Ay misyonu çalışmasıyla ilgili bana sosyal medyadan yazanlar oldu. Bunun gibi örnekler var yurt dışından. Türkiye'de yaşamak üzere dönmek isteyen çok ve dönüyorlar… Türkiye, cazibe merkezi haline gelmeye devam edecektir." diye konuştu.