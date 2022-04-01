Mustafa Varank: Bilim merkezlerine 4 milyon lira destek vereceğiz

Bilim merkezlerinin desteklenmesi kapsamında yeni anlaşmalar yapıldığını söyleyen Bakan Varank, bu merkezlere 4 milyon lira destek vereceklerini açıkladı.

İstanbul'daki 7 bilim merkezi daha TÜBİTAK, Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı ile desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, desteğe ilişkin protokol imzaladı.

Protokol, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre belediye başkanları tarafından imzalandı.

"2 MİLYON LİRAYLA BAŞLADIK AMA YETMEZ DENİLDİ"

Bu merkezlerde, gençlere matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik kodlama ve tasarım eğitimleri verileceğini kaydeden Varank, sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yeteneklerin kazandırılacağını da ifade etti. Varank, "Bu yetkinlikleri kazanmak için şu anda uygulamalı olarak eğitim alan çocuklarımız buradalar. 2 milyon liraya kadar TÜBİTAK tarafından vereceğimiz yeni desteklerle bu merkezlerin sürdürülebilirliğini artırmış olacağız. Bu programa 2 milyon lira ile başladık ama başkanlarımız diyor ki ‘2 milyon lira yetmez’. Destek programının rakamını biraz artırmamız lazım." diye konuştu.

4 MİLYON LİRA DESTEK

Varank, belediye başkanlarına desteğin ne kadar olması gerektiğini sorarak, "Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı kapsamında bundan sonra inşallah yerel yönetimlerimize 4 milyon lira destek vereceğiz. Programı da burada revize etmiş olduk. Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre belediyelerine Türkiye’ye böylesine modern bilim merkezlerini kazandırdıkları, TÜBİTAK’a da destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bilim Merkezleri desteklerimizin, ilçe belediyelerimize, ülkemize ve bilhassa gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN PARLAK KADROLARI

Varank, Türkiye’nin en büyük bilim merkezini, Antalya Bilim Merkezi’ni Kepez Belediyesi ile açtıklarını anımsatarak, devasa bilim merkezlerine ilçelerdeki daha butik bilim merkezlerini, bilim atölyelerini eklediklerini aktardı. Bu merkezler sayesinde ülkeden binlerce bilim insanı, mühendis ve araştırmacı çıkacağını bildiren Varank, Türkiye’nin işte bu parlak kadrolarıyla, pırıl pırıl gençleriyle tarih yazacağını vurguladı.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Otonom araç teknolojileri, uçan araba teknolojileri, metaverse gibi yeni gelişecek teknoloji alanlarında aslında dünyanın, büyük bir yarış içerisinde olduğunu belirten Varank, "Bu yarışta artık biz de varız. Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma zamanı geldi. Artık ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi. Bunu da ancak defaatle söylediğimiz gibi ısrar ederek, çok çalışarak, gayret ederek başarabiliriz. Ülkemiz, bizim verdiğimiz tüm bu destekler gençlerin azmi, adanmışlığı ve çalışkanlığıyla buluştuğunda büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşacaktır." şeklinde konuştu.

GELİN BİZLERLE ORTAK OLUN

Bu programın belediyeler tarafından sıkı takip edilmesini tavsiye eden Bakan Varank, "Gelin bizlerle ortak olun, bizlerle beraber çalışın, bu bilim atölyelerini ilçelerden mahallelere kadar indirelim. Çocuklarımız teknoloji ve bilim ile büyüsünler." dedi.

7 BELEDİYE İLE YENİ BİR SÜREÇ

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise bir yıl önce tasarladıkları, bugün destek alacak aşamaya gelen 7 belediye ile yeni bir sürece geçtiklerini belirterek, bilim merkezlerinin, bir sergi, bir müze yaklaşımından çok, daha fazla etkileşimin olduğu, özellikle de burayı en fazla kullanacak gençlerin, çocukların dokunarak, deneyerek, yapabilmesine yönelik ve o doğrultuda atölye çalışmalarının kuvvetlendiği bir nokta olduğunu ifade etti.

BİLİMSEL, AKILCI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da TÜBİTAK 4003B projesinin protokol imzasını gerçekleştireceklerini belirterek, "Bilim atölyelerimizde, çocuklarımızın sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünebilme yeteneklerini geliştiren ders ve faaliyetler yapılmakta." diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından, Bakan Varank'ın katılımıyla Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı kapsamında 7 bilim merkezi için tahsis edilecek desteklere yönelik protokol imzalandı. Törene katılan öğrencilere TÜBİTAK'ın Bilim Çocuk Dergisini hediye eden Varank, daha sonra Fatih Bilim Merkezini ziyaret ederek, eğitimler hakkında bilgi aldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Fatih Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler katıldı.