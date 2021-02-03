Euro
8.6056
-0.71%
Dolar
7.1445
-0.8%
Altın
421.63
-0.84%
Borsa
1.52
0.56%
Bitcoin
254.844
2.93%
EXEN Coin
17.60
3.28%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Mustafa Varank: Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarma tuzağına gençleri düşürmeyiz

    Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesinin beklendiğini söyleyen Mustafa Varank, Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyeceklerini belirtti.
    • AA
    • 03.02.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Varank: Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarma tuzağına gençleri düşürmeyiz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılarak ülke geneline yayılmak istenen eylemlere yönelik açıklamalarda bulundu.

    Varank, "Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz." ifadelerini kullandı.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir