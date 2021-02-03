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- Mustafa Varank: Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarma tuzağına gençleri düşürmeyiz
Mustafa Varank: Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarma tuzağına gençleri düşürmeyiz
Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesinin beklendiğini söyleyen Mustafa Varank, Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyeceklerini belirtti.
- AA
- 03.02.2021 - 11:41
- Güncelleme : 03.02.2021 - 11:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılarak ülke geneline yayılmak istenen eylemlere yönelik açıklamalarda bulundu.
Varank, "Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz." ifadelerini kullandı.