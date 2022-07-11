Mustafa Varank: Bu türbülansı Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz

Bakan Mustafa Varank, "Dünya bir türbülanstan geçiyor. Bu türbülansı da Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım hep birlikte Türkiye olalım" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Varank, dünyanın büyük bir çalkantıdan geçtiğini belirtti.

"Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz"



Ülkede yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten Mustafa Varank, "Bundan 2 kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki; 'Değerli arkadaşlar evet, bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşlarımızın sıkıntısı var.' Dedi ki 'Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz ve asgari ücrete mutlaka zam yapmamız lazım." dedi.

" Yeter ki bir olalım, beraber olalım"

Bakan Varank, Soruyorum size, bundan önce 1960'dan itibaren bu ülkede asgari ücret uygulaması var. Biz enflasyonla bugün tanışmadık. Yüzde 150'lere varan enflasyonları bu ülke yaşadı. Peki hangi iktidar temmuz ayında 'Ya vatandaşlarımız mağdur oldu. Bizim mutlaka asgari ücreti yükseltmemiz lazım.' dedi. Hiçbir iktidar demedi. Sıkıntıların farkındayız ve üstesinden nasıl gelineceğini biliyoruz. Allah'ın izniyle de onların üstesinden geleceğiz. İşte dünya bir türbülanstan geçiyor. Bu türbülansı da Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım." diye konuştu.





"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz"

DHA'nın haberine göre terör operasyonlarına değinen Varank, "Biz burada bu kutlamaları yapabilelim diye şu anda Pençe Kilit Operasyonlarında bizim Mehmetçiklerimiz sınırın dışında mücadele ediyor. Neden? Biz terörü sınırlarımızın içerisinde değil, artık sınırlarımızın dışarısında tutabilelim diye. Biz bu ülkede tek bir terörist kalmayıncaya kadar ve bu terörü destekleyen zihniyeti de bu ülkede ortadan kaldırıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.



