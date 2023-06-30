Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla basketbol oynadığı anları paylaştı Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptığı anları paylaştı. Erdoğan'ın dinç görüntüsü dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Yoğun geçen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni geride bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hız kesmeden çalışmalara başladı.

Yeni kabinesini kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize edilen spor etkinliğiyle yoğun süreci geride bıraktı.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde kurmaylarıyla basketbol maçı yaptı.

Kadrodaki isimler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maç kadrosunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Karede, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milli güreşçi Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Osman Aşkın Bak fotoğrafta, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız.” İfadelerini kullandı.

Maçın videosu paylaşıldı

Efsane maçın videosu ise Varank’tan geldi.

Sosyal medya hesabından maça ait bir videoyu paylaşan Mustafa Varank, “Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur...” notunu düştü.

Videoda ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da maça dahil olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dinç görüntüsüyle dikkat çekti

Bir diğer dikkat çeken detay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü oldu. Maç sırasında yaşanan eğlenceli diyalogla ise kameralara yansıdı.

Erdoğan'ın Türkoğlu'na, "Hadi Hido sayıya" diyerek seslenmesi ise yüzleri güldürdü.

Öte yandan Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği de görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın formasını giydiği takım maçı 50-22’lik skorla önde bitirdi.