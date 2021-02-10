2023'te uzaya gönderilmesi planlanan astronotla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönlünden geçenin kadın bir astronot olduğunu söyledi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 2023 yılında Türk bir astronotu uzaya göndermek üzere çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TUA'nın faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu.

Bakan Varank, TUA'nın iddialı ve ülkeyi uzay alanında çok önemli kabiliyetler kazandıracak, mevcut kabiliyetlerinin üzerine çıkaracak ve uzay ekonomisi alanında önemli bir ülke haline getirecek bir program hazırladığını belirtti.

"GÖNLÜNDEN GEÇEN, BİR KADIN ASTRONOTUN UZAYA GİTMESİ"

Milli Uzay Programı'nın, Türkiye'nin ilerleyen 10 yıldaki yol haritası olduğunu söyleyen Varank, "Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen, bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank: Cumhurbaşkanımız, kadın astronotun uzaya gitmesini istiyor VİDEO



"ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı"nı dün akşam Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenle tanıttığını anımsatan Varank, "Biz salonda bir uzay ortamı oluşturabilmek, o havayı verebilmek için planetaryum tarzı bir kubbe yerleştirdik, onun arkasında da bir mühendislik, bir gayret ve çalışma var. Külliyenin ekipmanlarını kullansak da orada kurduğumuz kubbe özel bir kubbeydi.

Oraya 360 derece görüntü yansıtarak, hem gelen konuklarımızın Türkiye'nin uzay hedeflerini böyle orijinal bir ortamda dinlemesini istedik hem de yayınları TRT'nin gerçekleştirmesiyle ekranlara çok güzel yansıdı, çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

GENÇLERE DE GÖSTERİLECEK

Varank, iddialı bir hedef ortaya konulup, özellikle uzay gibi dünyada yarışın tekrar başladığı bir alanda hedefler ilan ediliyorsa bu tip organizasyonlar yapmanın etkili olduğunu, vatandaşların da hoşuna gittiğini ifade ederek, "Salona kurulan aynı imkanı belki başka yerlerde kurup, gençlerimize de gösterebiliriz." diye konuştu.

"TÜRKİYE ASLINDA BİR UZAY ÜLKESİ DİYEBİLİRİZ"

Türkiye'deki uzay çalışmalarına dikkati çeken Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye aslında bir uzay ülkesi diyebiliriz. Rahmetli Turgut Özal'ın vizyonuyla 1980'li yılların sonlarına doğru Türkiye kendi haberleşme uydusuna sahip olan ve bunun işletmesini yapabilen bir ülke konumuna geldi. Biz bugün bu yayını yapabiliyorsak o uydular sayesinde, Türksat sayesinde yapabiliyoruz."





"BU PROGRAM, TÜRKİYE'NİN ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILLIK YOL HARİTASI"

Varank, Türkiye'de özellikle uzay alanında insan kaynağı, altyapılar, teknoloji geliştirme anlamında bir kapasite oluşturulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Uzay alanındaki asıl kabiliyetlerimize biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 senede yaptığımız yatırımlarla eriştik. Türkiye bir uzay ülkesi derken gerçekten abartılı konuşmuyoruz. Kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen bir ülkeyiz. Dünyada bu kabiliyete sahip çok ülke yok. Uzay alanında yetişmiş insan kaynağı olan, yerden gözlem ve astronomi hususunda önemli altyapısı bulunan bir ülkeyiz. Tüm bu kabiliyetlerin aslında Türkiye'yi bir üst lige taşıması için daha dikkatli koordine edilmesi gerekiyordu. Vizyoner bir adımla 2018 yılının sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı."

TUA'NIN ÇALIŞMALARI

Bu konuda kendilerine çok eleştiri geldiğini de aktaran Varank, şunları kaydetti:

"'2018 yılının sonunda imzalanan bir kararname ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı bu iki senede ne yaptı?' deniliyor. Biz çalışmalarımıza bu sürede çok sıkı şekilde devam ettik. Türkiye Uzay Ajansı bu dönemde iki önemli iş yaptı. Birincisi, 'Bu kurumsal yapıyı nasıl kurmalıyız, buradaki insan kaynağının yönetim yapısını nasıl oluşturmalıyız?', bununla ilgili önemli bir çalıştay gerçekleştirip, tüm taraflardan fikir alışverişinde bulunduk. Hatta bir anket çalışması da yaptık, 'Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetiminde kimler olmalı?' diye. Bu doğrultuda 2019 yılının ortasında yönetimi Sayın Cumhurbaşkanımız atadı, bundan sonra da en önemli görevi olan 'Türkiye'yi uzay yarışında nerede görmek istiyoruz? Türkiye şu andaki kabiliyetlerinin üstüne ne katarsa özellikle uzay ekonomisinden daha fazla pay alabilir?' Bununla ilgili bir program hazırlamasını kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti. Türkiye Uzay Ajansı, iddialı ve ülkeye uzay alanında çok önemli kabiliyetler kazandıracak, mevcut kabiliyetlerinin üzerine çıkaracak ve bu manada da Türkiye'yi uzay ekonomisi alanında önemli bir ülke haline getirecek program hazırladı."

Bu hedefler doğrultusunda gelecek dönemde neler yapılacağını, nerelere yatırım yapılacağını, hangi insan kaynağını geliştirmek için hangi alanlara yönelineceğine ilişkin önemli hedefler olduğunu belirten Varank, "Bu program, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki yol haritası diyebiliriz." ifadelerini kullandı.