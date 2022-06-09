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- Mustafa Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ısmarladı
Mustafa Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ısmarladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geldiği Diyarbakır'da esnaf ziyareti esnasında vatandaşlarla bir araya gelerek simit, limonata ve meyan şerbeti ikram etti.
- 09.06.2022 - 14:21
Çeşitli temaslarda bulunmak ve Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği açılış töreni için Diyarbakır’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarihi Sur ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Bakan Varank esnafa ‘Hayırlı işler’ dileyerek bir araya geldi.
Simit dağıttı, limonata ve meyan şerbeti ikram etti
İHA'nın aktardığına göre sıcak sohbet anında hava sıcaklarından bunalan vatandaşlara limonata ve meyan şerbeti ikram eden Bakan Varank, ardından simit dağıtımı da gerçekleştirdi.