Haberler

Gündem Haberleri

Mustafa Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ısmarladı

Mustafa Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ısmarladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geldiği Diyarbakır'da esnaf ziyareti esnasında vatandaşlarla bir araya gelerek simit, limonata ve meyan şerbeti ikram etti.