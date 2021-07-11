Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deniz seviyesinden 1470 metre yükseklikte bulunan Gökpınar Gölü’nde hocalar eşliğinde heyecanlı bir dalış deneyimi yaşadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ORAN Kalkınma Ajansı eliyle Sivas’ta yapımı tamamlanan Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi ile Sanayi Mektebi Müzesi’ni açtı. ASELSAN Sivas 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Daha sonra Gürün ilçesine geçen Varank, Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı’nın açılış kurdelesini kesti.

GÖKPINAR GÖLÜ DOĞAL YAŞAM PARKINI AÇTI

Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de katıldı.

"AYLIK 100 BİN KİŞİ GELSİN"

Açılışın ardından Bakan Varank, Sivas Valisi Salih Ayhan, AFAD İl Müdürlüğü ve Sivas Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleriyle göle bir dalış gerçekleştirdi.

Dalış öncesinde heyecanlı olduğunu ifade eden Varank, “Gürün Gökpınar Gölü Sivas’ın nazar boncuğu, yerden kaynayan sular ve gölün görüntüsü insanı cezbediyor. Buranın çevre düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 milyon liralık yatırımla yaptı. Burası bazı aylar 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Biz, aylık 50 bin, 100 bin insana ev sahipliği yapsın istiyoruz.” dedi.

Mustafa Varank, 'Doğal Akvaryum'da ViDEO

"BİR ŞEY OLURSA KURTARIN"

Varank, ilk ciddi dalış deneyimi olacağını da vurgulayarak çevresindekilere, “Bir şey olursa kurtarın ama ha!” diyerek esprisi yaptı. Göle girdiği sırada üşüdüğünü söyleyen Varank, “İnşallah rahat bir dalış olur. Bütün bunları Sivas’ın tanıtımı için yapıyoruz. Şu anda Gürün Gökpınar Gölü’ndeyiz. Bu muhteşem güzelliği Tüm Türkiye ve tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz.” diye konuştu.

"BU MUHTEŞEM GÜZELLİĞİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ”

Turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bırakan gölün kıyısında dalış kıyafetlerini giyen Bakan Varank, adeta cennetten bir köşe olan gölde derinlere daldı.

Sivas’ın Gürün ilçesi sınırları içinde bulunan gölün “Doğal akvaryum”a benzediğini ifade eden Bakan Varank, “Sivas’ın nazar boncuğu” olarak nitelendirilen doğa harikasını dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

“SİVAS’I BİR DE BURADAN GÜRÜN”

Dalgıçların refakatinde 10 metre derinliğe dalan Varank, gölde yarım saat kaldı. Dalış sırasında dalgıçlar, “Sivas’ı bir de buradan Gürün” pankartı açtı. Bakan Varank su altında pankartla poz verdi. Su altı kamerasıyla o anlar kayıt altına alındı.

"MUHTEŞEM BİR DENEYİM"

Profesyonel ekiple birlikte başarılı bir dalış gerçekleştiren Varank, gölden çıkar çıkmaz yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Burası gerçekten muhteşem bir göl. Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi… Balıkları görebiliyorsunuz, suyun kaynadığı yeri görebiliyorsunuz, Bu su buradan çıkıp Darande’ye kadar gidiyor. Dolayısı ile muhteşem bir deneyim. Herkes Sivas’a mutlaka bir kere gelsin, Sivas’a gelen herkes de Gürün’de mutlaka Gökpınar Gölü’nü ziyaret etsin."





KORUNMASI GEREKEN DOĞA ALANI

Sivas’a 147, Gürün’e 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, dipten gelen tatlı su kaynaklarıyla besleniyor. Derinliği 15 metreyi bulan gölün berrak suyu ve turkuaz rengiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği göl, son yıllarda yüksek irtifa dalışlarına ev sahipliği yapıyor. Yılın her döneminde su sıcaklığı 11 derece olan göl, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Korunması Gereken Doğa Alanı ilan edilmiş durumda.