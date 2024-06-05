Mustafa Varank, Fatih Altaylı'nın iddiasına fotoğrafla cevap verdi Fatih Altaylı, Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için çaba içinde olduğunu iddia etti. Doğan ile birlikte fotoğraf paylaşan Mustafa Varank ise Altaylı'ya 'hoşt' dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı gündemi değerlendirdiği YouTube kanalında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Altaylı, Varank'ın Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak istediğini öne sürdü.

"Varank'ın, Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğu tespit edilmiş"

Altaylı "Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğünü yapmakta olan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğu tespit edilmiş. Hasan Doğan'ı o görevden aldırıp yerine kendisi geçmek üzere olduğu bir organizasyon içerisinde olduğu söyleniyor." dedi.

Altaylı'nın sözleri sonrası Mustafa Varank'tan konuyla ilgili bir cevap geldi.

Fotoğrafla yanıt verdi: Hoşt...

Varank, Hasan Doğan ile samimi bir fotoğraf paylaştı ve altına bir de not düştü.

Varank sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Ben de Fatih Altaylı'ya yakışan hitap şekliyle, biraz önce çektiğim bir fotoğrafla cevap vereyim: HOŞT" ifadelerini kullandı.