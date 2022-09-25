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Mustafa Varank, gençlerle basketbol oynadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle basketbol oynadı ve 5-5 berabere biten maça ilişkin "Dostluk kazandı" dedi.
- 25.09.2022 - 14:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki gün Adıyaman Besni Millet Bahçesi'ndeki "Gençlik Buluşması" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Bakan Varank burada; gençlerle görüştü, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gençler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile baskotbol oynamak istedi.
Gençlerle basketbol oynadı
Gençlerin basketbol oynama isteğini geri çevirmeyen Bakan Varank, basketbol sahasında gençlerle maç yaptı.
"Dostluk kazandı"
AA'nın haberine göre; Bakan Varank, 5-5 berabere biten maça ilişkin "Dostluk kazandı." dedi.