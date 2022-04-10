Bakan Mustafa Varank, dün akşamki iftarında gençlerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gençlere seslenerek iftar çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine çağrıya dönüş yapan çok sayıda genç, dün akşam Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki iftarda Bakan Mustafa Varank'la bir araya geldi.

"İftarımızı yapıp, müze gezeceğiz"

Buluşma sırasında, çekimleri cami avlusunda yapılan ve TRT 1'de canlı yayınlanan "Ramazan Sevinci" programına da sürpriz yaparak katılan Bakan Varank, "Sosyal medyadan çağrı yapmıştık, gençleri çağırmıştık. Gençlerle iftar yapacağız, sonra da İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezeceğiz." dedi.

Birbirini hiç tanımayan gençlerin buluşturulduğu iftarın menüsünde ise çorba, iftariyelik, et sote, pilav ve güllaç vardı.

Mustafa Varank, gençlerle iftar yaptı ViDEO

"Gençlerle olan iletişime ayrı bir önem veriyorum"

Sosyal medyada özellikle gençlerle iletişim kurmaya çok önem verdiklerini söyleyen Bakan Varank, "Spontane bir şekilde onlarla buluşmalar ayarlıyorum. Togg'un test sürüşüne iki öğrenci arkadaşımızı götürmüştük. Ramazanı daha bereketli geçirmek için İstanbul'daki genç kardeşlerimizi unutmayalım dedik. Sosyal medyadan yaptığım çağrıya cevap veren arkadaşlarımızla Büyük Çamlıca Camisi'nde iftarımızı yaptık. Burayı seçmemizin bir manası var. Cumhurbaşkanı'mız İslam Medeniyetleri Müzesi'nin kurdelesini kesti, resmi açılışını yaptı." diye konuştu.

"Her alanda bu tarz sürprizlerimiz olacak"

Gençlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak işlerinden haberdar olmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayan Varank, gençlere her alanda dokunabilen, faaliyetler yapan bir Bakanlık olduklarını bildirdi. Varank, bu gibi sürprizlere devam edeceklerini belirterek, "Bir evladımız ilkokuldan doktora sonrası çalışmaya hatta bilim insanı olduktan sonraya kadar bizim desteklerimizden faydalanabilir. Yaptığımız bu işleri de bu güzel buluşmalarla kendilerine anlatmış oluyoruz. İftara gelen arkadaşlarımıza büyük bir sürpriz yapacağımıza da söz verdik." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize güvenimiz sonsuz"

İftara katılan gençleri de tek tek dinleyen Varank, sohbet esnasında Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini anlattı. Varank, son dönemde Türkiye'den dünyaya açılan ve gençlerin yazdığı başarı hikayelerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımızın desteklerini, programlarını takip edin. Gençliğimize çok güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz. Bizi yol arkadaşınız olarak görmenizi istiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın, onu en güzel şekilde yapın, mutlaka iddia sahibi olun. İddia sahibi olmayan insanın başarılı olma şansı yoktur."

Gençler söz aldı: Burada beraber iftar yapmak çok özel

İftar buluşmasında söz alan gençlerden Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Taha Kadir Mısırlıoğlu, sosyal medyada Varank'ın twitine yanıt verdiğini gördüğünü ifade ederek, "Şansımı deneyim dedim. Umarım bütün şansımı burada kullanmamışımdır." dedi. Bunun üzerine Varank, Togg'un deneme sürüşüne gelen öğrenciye Togg'un ortaklarından biri tarafından iş teklifi yapıldığını belirterek, "Şansını tüketmezsin, devamı da gelir." cevabını verdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Aybüke Beril Baran, iftar davetinde yerini aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kaldığım yurttan gelerek Bakanımızın yanında iftar yapmak, benim ve buradaki tüm arkadaşlarımız için çok özel. Öğrenciler olarak kendimizi değerli hissediyoruz." diye konuştu.

"Çok güzel bir deneyim oldu"

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Feride Kılınç da mesajına dönüş olacağını düşünmediğini söyleyerek, "İlk defa böyle bir buluşmaya katıldım. Çok güzel bir deneyim oldu. Cevap geleceğini beklemiyordum. Sosyal medyanın faydalı yanlarından biri oldu." dedi.

İftar davetine ikizi Nazire Tuğçe Vural ile katılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Neslişah Tuğba Vural, "İkizim twit atmıştı, beni de davet ettiler." ifadesini kullandı.

İftar buluşmasına Bolu'dan katılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Semih Eser ise "Uzun süredir böyle bir hayalim vardı. Twite yanıt verdim. Bolu'dan 230 kilometre yol geldim." değerlendirmesini yaptı.